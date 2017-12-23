Новым главой «Самрук- Қазына» стал экс-председатель Astana EXPO-2017 Есимов

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Астана. 23 декабря. КазТАГ — Новым главой АО ФНБ «Самрук- Қазына» стал Ахметжан Есимов, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Сегодня по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО ФНБ «Самрук- Қазына» нового председателя правления – Ахметжана Есимова», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

В свою очередь премьер-министр отметил заслуги А. Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач.

«Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации», — отметил Б. Сагинтаев.

Премьер-министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных президентом страны целей и задач.

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67-летний А. Есимов прежде работал акимом города Алматы. Последняя должность, согласно распоряжению президента РК от 9 августа 2015 года, председатель правления АО «Национальная компания Astana EXPO-2017»

Как сообщалось ранее, 15 декабря председатель правления фонда АО «Самрук- Қазына» Умирзак Шукеев ушел со своей должности.

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