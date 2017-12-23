Алматы. 23 декабря. КазТАГ — На конгрессе национального диалога в Сочи планируется создать комитет по реформе конституции Сирии, сообщает ТАСС.

«Различные вопросы будут обсуждаться на этом форуме, прежде всего по конституционной реформе, по созданию условий для проведения честных выборов под эгидой ООН с привлечением международных наблюдателей. Эту работу надо начинать, надо создать комитет или комиссию, можно называть как угодно, по конституционной реформе», — спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью телеканалу RT.

Отмечается, что среди других задач конгресса А. Лаврентьев назвал вопрос о восстановлении Сирии, для решения которого также может быть создан отдельный комитет или группа.

«К сожалению, сейчас мы видим, что ряд стран продолжает увязывать финансовую поддержку по восстановлению сирийской экономики с подвижками в сирийском урегулировании в том, как они это видят», — сказал он.

Спецпредставитель также заявил, что согласование окончательного списка участников конгресса пока продолжается, число делегатов может быть увеличено.

По его словам, этот процесс планируется завершить в скором времени, после чего участникам будут разосланы приглашения.

Дипломат подчеркнул, что планируемые 1,5 тыс. делегатов — это не окончательная цифра и их число может быть увеличено, чтобы обеспечить представительство всех политических сил страны, в том числе внешней и внутренней оппозиции, вооруженных групп.

«Скорее всего, состав участников расширится еще больше за счет включения представителей тех меньшинств, которые изъявят желание участвовать. Мы пригласили на конгресс национального диалога представителей всех вооруженных групп, которые отвергают любые проявления терроризма и экстремизма. Если люди согласятся следовать этим принципам, то мы их с радостью примем на сочинском форуме», — добавил он.

Как указал А. Лаврентьев, группировки, которые предпочитают решать вопросы вооруженным путем и использовать террористические методы для достижения целей, будут уничтожены. Он выразил уверенность в том, что ситуация в Сирии проведению конгресса не помешает.

«Это совершенно не связанные друг с другом процессы», — заключил дипломат.

Напомним, конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января.