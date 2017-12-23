Рейтинги «Народного банка Казахстана» подтверждены на уровне «ВВ» с «негативным» прогнозом — S&P

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Международное агентство S&P GlobalRatings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) на уровне «ВВ/» с «негативным» прогнозом; рейтинг банка по национальной шкале подтвержден на уровне «kzA».

«Кроме того, мы поместили долгосрочный кредитный рейтинг «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) в список CreditWatchPositive. Мы подтвердили краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «В», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, рейтинговое действие последовало за объявлением руководства Халык Банка 15 декабря об одобрении советом директоров сделки по присоединению ККБ к группе. Как ожидается, сделка будет завершена во второй половине 2018 года; в настоящее время для ее реализации требуется одобрение регулирующих органов, а также проведение ряда дополнительных корпоративных процедур.

«Мы оцениваем показатели капитализации и прибыльности ККБ как «умеренные», ожидая, что объединенный банк сможет поддерживать хорошие показатели прибыльности. По нашим оценкам, это снизит давление на показатели достаточности капитала объединенного банка, связанное с тем, что в момент приобретения ККБ в середине 2017 года его капитализация была недостаточной», — отмечают аналитики.

По их мнению, финансовый профиль Халык Банка останется в целом стабильным после возможного оттока капитала миноритарных акционеров, которые могут проголосовать против предстоящей реорганизации. Миноритарным акционерам в настоящее время принадлежит 19,95% совокупного акционерного капитала банка. В соответствии с законодательством Казахстана Халык Банк обязан выкупить акции миноритарных акционеров, которые проголосуют против реорганизации.

«По нашим оценкам, стоимость акций Халык Банка, находящихся в свободном обращении (19,95% совокупных акций), составляет около 177 млрд тенге. Данная оценка рассчитана на основе котировок на Лондонской фондовой бирже. Мы ожидаем, что доля миноритарных акционеров, которые проголосуют против реорганизации, будет относительно небольшой (не более 12% акций, находящихся в свободном обращении), поскольку Халык Банк представляет собой коммерческий банк с самым высоким рейтингом в Казахстане, что делает его привлекательным для иностранных инвесторов», — поясняют в S&P.

Вместе с тем отмечается, что интеграция с ККБ может оказаться сложной задачей для банка.

«Мы полагаем, что интеграция ККБ может оказаться сложной задачей для Халык Банка, учитывая намного более слабое кредитное качество ККБ и по-прежнему сложные макроэкономические условия в Казахстане. Руководству Халык Банка предстоит продемонстрировать способность обеспечить хорошие внутренние механизмы контроля и систему риск-менеджмента в подразделениях, относящихся к ККБ, и, соответственно, способность ККБ генерировать прибыль на постоянной основе», — считают аналитики.

«По нашему мнению, позиция Халык Банка по риску ухудшилась после приобретения ККБ, учитывая подверженность ККБ высоким рискам, связанным с финансированием сделок в секторе операций с недвижимостью и строительства, высокой концентрацией портфеля на отдельных контрагентах и существенно более слабым качеством активов по сравнению с показателями Халык Банка», — подчеркивается в сообщении.

По оценкамS&P, концентрация кредитного портфеля Халык Банка в секторе строительства и операций с недвижимостью возросла: кредиты, выданные компаниям этого сектора, составили около 20% совокупных кредитов по состоянию на 1 октября 2017 года в сравнении с 13% по данным на конец 2016 года. В то же время этот показатель в целом соответствует средним показателям сопоставимых банков.

«По нашим оценкам, после приобретения ККБ консолидированные проблемные кредиты (кредиты, просроченные более чем на 90 дней) группы составляют около 25% совокупного кредитного портфеля. При этом мы позитивно оцениваем тот факт, что коэффициент покрытия проблемных активов резервами в настоящее время составляет около 112%, что лучше показателей сопоставимых банков. Насколько мы понимаем, Халык Банк стремится сократить объем консолидированных проблемных активов до уровня около 15% совокупного кредитного портфеля в ближайшие два года путем списания и реструктуризации», — отмечают эксперты.

«Мы полагаем, что консолидированный профиль фондирования Халык Банка останется «сильным». Совместная доля рынка розничных депозитов группы составляла около 37% по состоянию на 1 ноября 2017 года. По нашим оценкам, около 80% консолидированной ресурсной базы банка приходится на депозиты клиентов. Мы ожидаем, что розничные и корпоративные депозиты останутся стабильными в ближайшие 12-18 мес. благодаря хорошей узнаваемости бренда, прочным позициям банка на рынке», — делают выводы в S&P.

Также поясняется, что прогноз «негативный» по рейтингам Халык Банка отражает риски, связанные с интеграцией ККБ, которые оцениваются как высокие в ближайшие 12 мес., учитывая слабые макроэкономические условия и сложную операционную среду в банковском секторе Казахстана.

«После завершения присоединения мы приравняем рейтинги ККБ к рейтингам Халык Банка и отзовем их, поскольку ККБ прекратит существовать как отдельное юридическое лицо», — заключили в S&P.