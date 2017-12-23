В Алматы простились с редактором Азаттыка Рахатом Мамырбеком

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Алматы. 23 декабря. КазТАГ — В Алматы сегодня проводили в последний путь редактора Азаттыка Рахата Мамырбека, сообщает радио «Азаттык».

«В Алматы сегодня проводили в последний путь редактора Азаттыка Рахата Мамырбека. Проститься с ним пришли несколько десятков его коллег и друзей», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что Р. Мамырбеков ушел из жизни 20 декабря. Он скончался в 39-летнем возрасте в алматинской больнице, куда был доставлен вечером в понедельник, 11 декабря, после внезапного ухудшения самочувствия.

Р. Мамырбек редактировал сайт «Азаттык» на казахском языке на протяжении почти 6-ти лет. Пользователи Азаттыка видели его работу в качестве ведущего студийной программы Еркiн сөз» (этот проект создан по его инициативе), в которой он вместе с приглашенными гостями и экспертами поднимал острые темы. Р. Мамырбек вел также передачу прямого эфира AzattyqLIVE.

До прихода на Азаттык Р. Мамырбек работал на телеканалах «Казахстан», «Алматы», «31 канале».

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Р. Мамырбек похоронен на кладбище «Кенсай-2». У него остались жена и пятеро детей.

Коллектив КазТАГа выражает искренние соболезнования семье и близким Рахата.

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