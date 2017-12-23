В Алматы простились с редактором Азаттыка Рахатом Мамырбеком

Алматы. 23 декабря. КазТАГ — В Алматы сегодня проводили в последний путь редактора Азаттыка Рахата Мамырбека, сообщает радио «Азаттык».

«В Алматы сегодня проводили в последний путь редактора Азаттыка Рахата Мамырбека. Проститься с ним пришли несколько десятков его коллег и друзей», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что Р. Мамырбеков ушел из жизни 20 декабря. Он скончался в 39-летнем возрасте в алматинской больнице, куда был доставлен вечером в понедельник, 11 декабря, после внезапного ухудшения самочувствия.

Р. Мамырбек редактировал сайт «Азаттык» на казахском языке на протяжении почти 6-ти лет. Пользователи Азаттыка видели его работу в качестве ведущего студийной программы Еркiн сөз» (этот проект создан по его инициативе), в которой он вместе с приглашенными гостями и экспертами поднимал острые темы. Р. Мамырбек вел также передачу прямого эфира AzattyqLIVE.

До прихода на Азаттык Р. Мамырбек работал на телеканалах «Казахстан», «Алматы», «31 канале».

Р. Мамырбек похоронен на кладбище «Кенсай-2». У него остались жена и пятеро детей.

Коллектив КазТАГа выражает искренние соболезнования семье и близким Рахата.