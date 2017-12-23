Совбез ООН запретил экспорт рабочей силы из КНДР

Алматы. 23 декабря. КазТАГ — Совет безопасности (СБ) ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в ответ на ее недавние испытания баллистических ракет, сообщает русская служба BBC.

«СБ ООН требует от всех стран-членов ООН разорвать контракты с трудовыми мигрантами из Северной Кореи и выслать гастарбайтеров на родину. На исполнение этого предписания Совбез отводит 24 месяца», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, резолюция, разработанная США, предусматривает также жесткое ограничение на поставки топлива в КНДР и усиление режима торгового эмбарго.

За принятие резолюции единогласно проголосовали все 15 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия — главные торговые партнеры Северной Кореи.

«Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР будут ограничены 500 тыс. баррелей в год. По данным США, в 2016 году Пхеньян импортировал 4,5 млн баррелей нефтепродуктов — таким образом, объем поставок должен снизиться почти на 90%», — отмечается в сообщении.

Наряду с другими санкциями — расширением перечня товаров, запрещенных к ввозу в КНДР, а также персонального «черного списка» северокорейских чиновников, резолюция ООН ставит под угрозу один из главных источников поступления в КНДР иностранной валюты.

Отмечается, что власти Северной Кореи отправляют за границу квалифицированных рабочих, преимущественно, строительных специальностей, с главной целью — обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций.

До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства.

Тысячи трудовых мигрантов из КНДР трудятся на стройках в Китае, Монголии, на Ближнем Востоке, а также в России.