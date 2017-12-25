Астана станет двухмиллионным городом к 2030 г. – Назарбаев

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Впечатлительный горожанин Впечатлительный горожанин
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Астана. 25 декабря. КазТАГ – Нургуль Жигер. Астана планировалась как город чиновников с населением в 500 тыс. человек, но к 2030 году она может стать двухмиллионным городом, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Хотя я намеревался здесь сделать чисто административный город с населением 500-550 тыс. человек, и что тут спокойно чиновники будут работать, но, когда начинаешь строить, город обретает собственную жизнь, и это невозможно остановить. Уже в 4 раза увеличилось население, город сегодня миллионный. Думаю, к 2025-2030 году 2 млн будет здесь (в Астане – КазТАГ) жить», — сказал Н.Назарбаев в телеинтервью казахстанским СМИ по итогам 2017 года в понедельник.

Он также отметил, что строительство Астаны потребовало больших денег, но сегодня, по словам главы государства, столица каждый год вносит в бюджет страны Т1 трлн.

«Все это (вложенные в строительства Астаны деньги – КазТАГ) возвратится в очень короткое время, и мы обогатили страну на целый город», — добавил президент.

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