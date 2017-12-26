«Полным головотяпством» назвал Назарбаев осенний топливный кризис в РК

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Астана. 25 декабря. КазТАГ – «Полным головотяпством» назвал президент РК Нурсултан Назарбаев осенний топливный кризис в РК.

«Это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов и людей, которые возглавляют. Мы нефтеперерабатывающие заводы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт. Это тоже надо разобраться, почему именно в это время, после уборки ждем и останавливаем НПЗ. Мы заранее к этому всегда готовились, в мае принимали решение и накапливали ресурсы. Этого не сделано было. Вот и все», — сказал Н. Назарбаев в телеинтервью журналистам в понедельник.

При этом он отметил, то позже ситуация стабилизировалась — «потом восстановили».

«Больше такого не должно быть, если не допустят каких-то крупных недостатков», — уточнил глава государства.

В то же время он вновь объяснил причину отказа от строительства четвертого НПЗ в РК.

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«Я даже ставил вопрос о том, чтобы нам четвертый НПЗ построить, но специалисты мне говорят, что нам до 2025-2030 года этого будет хватать», — заключил президент.

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