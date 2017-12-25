Астана. 25 декабря. КазТАГ – Городская елка загорелась у центрального парка Астаны, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел (КЧС МВД) РК.

«25 декабря в 06.19 поступило сообщение о том, что горит елка по ул. Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений горела искусственная городская елка высотой 10 метров. Пожар ликвидирован в 06.38. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено», — сообщил в понедельник официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Он уточнил, что в ликвидации пожара были задействованы 2 еденицы техники и 10 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС г. Астаны.

«Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет», — добавил Р. Иманкулов, призвав жителей и гостей Астаны облюдать меры пожарной безопасности во избежание пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.