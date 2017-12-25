Фонд «Адил соз» просит президента наложить вето на новое медийное законодательство

Алматы. 25 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» обратился к президенту страны Нурсултану Назарбаеву с просьбой наложить вето на закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций».

«Убедительно просим вас, Нурсултан Абишевич, как гаранта прав и свобод человека и гражданина направить принятый парламентам РК закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» в Конституционный совет РК для обоснованного заключения и наложить на него вето в интересах всего казахстанского общества», — говорится в обращении.

Согласно обращению, новый закон будет препятствовать борьбе с коррупцией и значительно усложнит получение и распространение общественно значимой информации.

«На встрече с представителями отечественных и международных СМИ в марте 2017 года вы поставили перед журналистами конкретную задачу: «Самая мощная борьба с коррупцией — это гласность. Если СМИ активно будут говорить об этом и каждый такой сигнал не останется без рассмотрения, тогда мы достигнем больших успехов». Однако принятый закон обязывает журналистов получать согласие на распространения личных и семейных тайн, юридическое значение которых в нашем законодательстве не определено», — отмечается в обращении.

По информации фонда, согласно научно-практическому комментарию к Конституции РК, личная и семейная тайны – это «подлежат сведения о человеке, дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии». «Если наши чиновники, бизнесмены и судьи будут руководствоваться этим определением, то уже в ближайшем будущем уличенные в коррупции и других преступлениях лица будут успешно скрывать от общества любые сведения, проливающие свет на их деятельность», — предупреждает в своем заявлении фонд.

При этом подчеркивается, что общественность неоднократно обращалась к депутатам парламента с аргументированными просьбами отклонить законопроект, однако просьбы эти не были приняты во внимание.

«Общественность страны обращалась к депутатам мажилиса и сената парламента РК с просьбой отклонить законопроект по названным и ряду других важных аргументированных причин и начать разработку нового закона о средствах массовой информации в соответствии с международными обязательствами Казахстана и программой «Цифровой Казахстан», однако ее голос не был услышан», — говорится в обращении.

Напомним, 21 декабря 2017 года депутаты сената парламента РК приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», значительную часть которого занимают предложения в закон РК «О средствах массовой информации».