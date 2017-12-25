Решение США по Иерусалиму не скажется на их отношения с Казахстаном

Астана. 25 декабря. КазТАГ — Оксана Скибан. Резолюция по Иерусалиму не повлияет на отношения Казахстана с США, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Наши отношения с США ни в коей мере не ухудшатся из-за их решения (на резолюцию Совета безопасности ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля — КазТАГ)», — сказал К. Абдрахманов на правительственном часе в мажилисе.

«Я думаю, здравый смысл возобладает, и вопросы двусторонних отношений не будут подвергнуты сомнениям», — добавил он.

Напомним, США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Иерусалиму

«Совбез ООН в понедельник рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании города столицей Израиля. Документ получил поддержку 14 членов совета безопасности, и Соединенные Штаты наложили на него вето. Последовавшая за этим дискуссия показала, насколько далека американская администрация от консенсуса по вопросу Иерусалима в СБ ООН», — сообщалось ранее.

Отмечается, что при этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли оскорбилась самим фактом рассмотрения документа.

«Текст, внесенный на рассмотрение Египтом, не предусматривал никаких новых мер и правовых последствий, лишь подтверждая уже существующие резолюции всемирной организации и международно признанные принципы палестино-израильского урегулирования», — указано в сообщении.

В проекте резолюции США не упоминались вовсе.

«Любые решения, меры и действия, которые меняют или предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены», — говорится в документе.

Проголосовавшие за резолюцию 14 членов совбеза поддержали призыв ко всем государствам «воздержаться от создания дипломатических миссий в Иерусалиме», и «не признавать никаких действий или мер», противоречащих решениям ООН.

Документ стал ответом на решение президента США Дональда Трампа, который 6 декабря заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства, и распорядился перенести туда посольство США.

Ранее о намерении поддержать резолюцию Совбеза ООН до голосования заявили Великобритания и Франция.