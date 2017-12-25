Новый Налоговый кодекс Казахстана подписал Назарбаев

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Астана. 25 декабря. КазТАГ — Новый Налоговый кодекс Казахстана подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), направленный на совершенствование налогового законодательства», — говорится в сообщении в понедельник.

Кроме того, президент Казахстана определил сроки ввода нового документа в действие.

«Главой государства подписан Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса», — сообщили в пресс-службе президента РК.

Напомним, Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», а также пакет сопутствующих поправок к нему были приняты в парламенте Казахстана 13 декабря. В соответствии нововведениями, внесены поправки касательно норм освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) фармацевтических услуг и услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медназначения. Также предусматривается приведение в соответствие норм Налогового кодекса с поправками, которые были приняты позже в проект кодекса о недрах и недропользовании и сопутствующего к нему законопроекту, и ряд других новшеств.

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