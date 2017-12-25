Идею ежегодного празднования Дня хлеба готовы поддержать в правительстве РК

Астана. 25 декабря. КазТАГ — Идею ежегодного празднования Дня хлеба готовы поддержать в правительстве Казахстана, передает корреспондент со ссылкой на ответ министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы на запрос депутата мажилиса парламента Владислава Косарева.

«Министерство готово поддержать идею об установлении Дня хлеба и его ежегодном праздновании по всей республике. После провозглашения Дня хлеба министерство, в свою очередь, готово внести предложения всем библиотекам республики по организации книжных выставок на тему хлеба и предложить платформу для проведения лекций и познавательных мероприятий в рамках вышеупомянутой темы», — говорится в ответе А. Мухамедиулы в понедельник.

Кроме того, по словам главы МКС РК, в целях привития любви и уважения к хлебу у детей и общества в 2018 году «министерство выступит с предложениями в художественные советы по отраслям культуры о проведении конкурсов композиторов, словесного творчества, и с запросом в театры по театральным постановкам на данную тему».

«Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к своему кормильцу. А в прежние времена хлеб был и главным признаком достатка в семье и благополучия в доме. Поэтому неудивительно, что у него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба (World BreadDay)», — отметил министр.

Он напомнил, что 16 октября 1945 г. была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. В 1950 году генеральная ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила Международный день хлеба.

«В качестве даты празднования был выбран день образования ФАО – 16 октября. Спустя почти 40 лет (в 1979 году) во время проведения конференции ООН было оглашено ходатайство международной ассоциации пекарей и пекарей-кондитеров об объявлении 16 октября Всемирным днем хлеба. Несмотря на то, что эта дата была уже установлена, ООН повторно решила утвердить ее», — добавил член кабмина.

Министр отметил, что традиционно в этот день во многих странах жители устраивают различные праздничные мероприятия.

«Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной продукции, конкурсы, спортивные состязания. Участники мероприятий украшают свои наряды злаками», — говорится в ответе.

По словам министра культуры и спорта, при праздновании Международного дня хлеба все желающие могут не только попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но и узнать о том, как появился этот продукт, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекается и так далее.

«Хлебу во все времена отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. Министерство за развитие уважения к хлебу насущному и хлебу духовному», — резюмировал А. Мухамедиулы.

Напомним, 6 декабря депутат В. Косарев отметил, что День хлеба в Казахстане необходимо учредить по примеру национальных праздников других стран, как День вина в Греции, День тюльпана и сыра в Голландии, День пива в Германии и День помидора в Италии. Он подчеркнул, что Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 млн человек. В связи с этим «труд хлеборобов должен быть в почете».