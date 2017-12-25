Хорошую погоду пообещали в Казгидромете на новогодние праздники

Астана. 25 декабря. КазТАГ – Оксана Скибан. На новогодние праздники ожидается хорошая погода без осадков, сообщила начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Ардак Калменова.

«В новогоднюю ночь ожидаем хорошую зимнюю погоду, без осадков, морозную погоду», — сказала А. Калменова на брифинге в понедельник.

В целом в праздничные дни, по ее словам, по территории Казахстана ожидается устойчивая погода без осадков.

«В ночные и утренние часы ожидается туман. Температура ночью в западных регионах -10-15 градусов, местами -20. На севере -20-25, местами -28 мороза, а в южных регионах -10-15, местами -20», — уточнила глава управления.