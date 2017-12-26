Алматы. 26 декабря. КазТАГ — Китай запустил несколько спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает «Синьхуа».

«Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30». Пуск произошел во вторник в 03.44 (01.44 аст) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что аппараты успешно выведены на заданную орбиту. Данная группа спутников предназначена для изучения электромагнитных излучений в атмосфере и проведения ряда других научных экспериментов.

Спутники серии «Яогань» спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов серии «Яогань» могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки.

Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии «Яогань» был выведен на орбиту в 2006 году. Этот запуск стал с 1970 года 260-м стартом ракеты-носителя серии «Чанчжэн».