Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Безопасность Великой китайской стены оказалась под угрозой, сообщает «Синьхуа».

«Сотрудники ведомства по делам культурного наследия Китая завершили инспекционную работу этого года по проверке состояния фрагментов Великой китайской стены, расположенных на территории восьми административных единиц провинциального уровня, после чего пришли к выводу, что в защите этого крупнейшего в мире архитектурного памятника требуется устранить немало недостатков», — говорится в сообщении во вторник.

По данным государственного управления по охране культурного наследия КНР, проблемы охраны крупнейшего в мире памятника архитектуры выявлены сразу в 4 регионах страны.

«В провинциях Цзилинь, Хэнань, Цинхай и автономном районе Внутренняя Монголия наличествуют следующие проблемы: либо недостаточное финансирование защитных мероприятий для Великой китайской стены, либо неэффективное использование выделенных денежных средств. А в 9 уездах и районах провинции Ляонин вообще не был нанят никакой персонал для охраны стены», — сообщили в госуправлении.

В ведомстве также добавили, что ни один из проинспектированных районов не разработал регламентов по защите одного из новых 7 чудес света на провинциальном уровне.

«Государственное управление по охране культурного наследия призывает местные власти создать долгосрочный механизм по выявлению социальной, духовной и экономической ценности Великой китайской стены», — сказано в сообщении.

Великая китайская стена входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение возводилось на протяжении почти 20 столетий – с III века до нашей эры до середины XVII века нашей эры. Это единственный искусственный объект на планете, который видно с орбиты Земли невооруженным глазом.