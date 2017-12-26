В Алматинской области из-за обильных осадков ограничено движение автотранспорта

Талдыкорган. 26 декабря. КазТАГ — В Алматинской области в связи с обильными осадками ограничено движение грузовых и пассажирских автомашин на автотрассе республиканского значения, передает корреспондент агентства.

«С 19.30, 25 декабря, в связи с выпадением осадков в виде снега с дождем и температурой -7, ограничено движение по автодороге республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск, с 558 по 615 км для пассажирского и грузового автотранспорта», — сообщил официальный представитель областного ДЧС Азамат Журтбаев..