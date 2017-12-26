Новый Таможенный кодекс РК подписал Назарбаев

Астана. 26 декабря. КазТАГ — Новый Таможенный кодекс Казахстана подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», направленный на совершенствование системы таможенного регулирования», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, новый Таможенный кодекс РК и пакет сопутствующих поправок к нему 21 декабря был принят в парламенте Казахстана. Целью законопроекта является приведение в соответствие Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» с положениями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступает в силу 1 января 2018 года.