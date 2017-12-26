Новую киностудию планируют открыть в Астане

Астана. 26 декабря. КазТАГ – Оксана Скибан. Рассматривается вопрос создания новой киностудии в Астане, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Рассматривается возможность создания киностудии Astana Film. Это поручение главы государства (Нурсултана Назарбаева – КазТАГ), что послужит площадкой для концентрации международных лидеров в области киноиндустрии», — сказал А. Мухамедиулы при обсуждении в мажилисе законопроекта «О киноиндустрии» во вторник.

По его словам, сейчас также инсценируется вопрос создания на территории «Казахфильма» специальной экономической зоны с особым порядком землепользования, налогового и таможенного обложения.

«За счет привлечения в кино частного капитала, а также зарубежных компаний, можно охватить практически все приоритетные сегменты экономики смежным кинопроизводством — это строительство, сервис, развлечения, внутренний и внешний туризм, дополнительные рабочие места, а также привлечение новых технологий и специалистов. Для чего нам нужна СЭЗ на территории «Казахфильма»? В год Universal Studio посещают более 1 млрд туристов, за счет чего они получают более $100 млн», — подчеркнул министр.

Однако, считает А. Мухамедиулы, для успешного решения всех поставленных задач, нужна сильная правовая поддержка, в рамках которой он предлагает создание фонда поддержки национального кино.

«Сегодня основным получателем госсредств является киностудия «Казахфильм», у которой непосредственно есть функция по распределению госзаказа. К примеру, «Мосфильм» — это кинокомпания, которая через свои услуги вышла на высокую прибыль. Он ни одной копейки не получает из государственного бюджета. (…) Во избежание субъективных оценок, кинопроекты будут проходить через отбор экспертным советом и рассмотрением межведомственной комиссией при правительстве РК», — поясняет министр.

Как он отмечает, второй концептуальный шаг — это введение новой модели государственного финансирования национального кино.

«В предполагаемом законопроекте схема финансирования, прежде всего, рассчитана на четкую градацию фильма по объемам их финансирования. В полном объеме будет финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость. В первую очередь это исторические картины, патриотические фильмы, документальные, анимационные, дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые, массовые, коммерческие проекты будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. Согласно этой модели, мы ожидаем, что к 2021 году мы значительно увеличим количество производимых фильмов, на 30% мы разгрузим государственный бюджет», — считает министр.

Кроме того, появится возможность возврата затраченных государством средств. Согласно предложенным нормам, лица, получившие финансовую господдержку на производство социально-значимых фильмов до 100% будут обязаны осуществлять отчисления в фонд кино с доходов от проката в объеме 20%, остальные получатели в объеме в соразмерном процентному соотношению финансовой поддержки. Все возвратные средства будут направлены на производство нового кино, заключил А. Мухамедиулы.