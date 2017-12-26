Астана. 26 декабря. КазТАГ – Осадки ожидаются во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане облачно, временами снег, метель, гололед, ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с, -4-6.

В Алматы облачно, временами осадки, туман, ветер 2-7 м/с, +1+3.

На территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях снег, местами метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, -4-9, -4-9 и -1-6 соответственно. В Костанайской области местами снег, метель, гололед, туман, ветер 15-20 м/с, -8-13.

В Карагандинской области снег, метель, гололед, ветер 15-20 м/с, -2-7. В Восточно-Казахстанской области осадки, местами сильные, усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед -2+3.

В Жамбылской области синоптики прогнозируют осадки, местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более, +3+8. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях осадки, местами сильные, усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, туман, гололед, днем воздух прогреется до +6 и +5; в Южно-Казахстанской области порывы ветра могут достигать 30 м/с и более, в отдельных районах ожидается метель. В Алматинской области также осадки, местами туман, гололед, ветер 18-23 м/с, 0+5.

В Мангистауской области местами осадки, метель, гололед, ветер 15-22 м/с, порывы 25 м/с, 0+5. В Атырауской области местами снег, метель, гололед, ветер 15-20 м/с, -2-7. В Западно-Казахстанской области днем осадков не ожидается, возможны метель, гололед, ветер 15-22 м/с с порывами до 25 м/с, 0-5. В Актюбинской области местами снег, метель, гололед, туман, ветер 15-20 м/с, -3-8.

В ближайшие сутки на р. Сырдарья (в пределах Кызылординской области) на отдельных реках юго-востока и востока республики ожидаются колебания уровней воды.