Аналитики прогнозируют снижение курса рубля к доллару и евро в январе

Алматы. 26 декабря. КазТАГ — По мнению опрошенных аналитиков, в январе 2018 года курс российского рубля может снизиться к доллару и евро, пишет РБК.

«Одним из главных факторов, которые будут определять судьбу российской валюты, является спрос на рублевые активы. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов констатирует, что сохранение высоких цен ОФЗ (облигации федерального займа – КазТАГ) говорит о спросе на бумаги со стороны как отечественных, так и зарубежных инвесторов. По данным Банка России, объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, непрерывно растет с июля и на 1 ноября составил 2,184 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В то же время эксперты отмечают, что привлекательность таких инструментов может снижаться на фоне роста ставки ФРС США (повышающего привлекательность долларовых активов) и снижения аппетита к риску. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко напоминает, что в начале января будет опубликован развернутый протокол заседания ФРС, прошедшего в декабре.

«Рынки могут получить сигналы относительно того, как будет действовать американский регулятор в 2018 году. Вероятнее всего, монетарная политика в США будет ужесточена трижды за год. Это подогреет интерес к доллару и вызовет отток нерезидентов из рублевых инструментов», — полагает он.

Другим важнейшим фактором для курса рубля традиционно выступает динамика нефтяных цен. «Чем дороже стоит нефть, тем выше ее влияние на курс рубля (больше поток нефтедолларов, больше продажи валютной выручки, больше давления на курс иностранной валюты). Нефть выше $60 за баррель — дорогая нефть в сравнении с ценами 2015–2016 годов, да и большей части 2017 года. Поэтому именно нефть занимает важнейшее место среди факторов влияния на курс рубля», — считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент» Андрей Хохрин. Если нефть сохранится на этом уровне, курс доллара 58–59 рублей можно считать равновесным, полагает он. На момент публикации прогноза 25 декабря нефть сорта Brent стоила $64,7 за баррель.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов также говорит, что ситуация на нефтяном рынке будет оказывать поддержку курсу рубля. В то же время, по его мнению, влияние будет меньше, чем раньше, поскольку рынок уже отыграл новости, связанные с продлением соглашения ОПЕК+ о «заморозке» добычи нефти на прежнем уровне.

Еще одним значимым фактором, который может повлиять на рубль, эксперты называют геополитические риски, в частности, опасность введения новых санкций со стороны США, с которыми американский минфин должен определиться в январе-феврале. «Основные риски для рубля в начале 2018 года будут связаны с возможным расширением западных санкций на российский госдолг. Под влиянием новостного фона, связанного с данными событиями, рубль может оказаться под давлением с самого начала года», — полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Определенное давление на курс рубля может оказать и изменение схемы покупки валюты российским минфином.

«С 2018 года минфин РФ будет следовать новому бюджетному правилу, ориентируясь только на уровень нефтяных котировок при покупке валюты. Курс рубля, который также имел значение при определении уровня интервенций в этом году, утратит свою актуальность в следующем. Таким образом, при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней, объем валютных интервенций должен увеличиться. Это может начать оказывать давление на курс рубля уже в январе 2018 года», — считает аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца. Покупки валюты минфином не позволят рублю укрепляться, согласен Андрей Хохрин.

Между тем курс евро к рублю будет определяться исходя из соотношения курса доллара и евро на мировом рынке, полагают аналитики. Курс евро к доллару находится в диапазоне $1,17–1,21 за евро еще с конца июня и в итоге, скорее всего, опустится ниже $1,17, полагает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. Соответственно, доллар может вырасти к рублю сильнее, чем евро.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в среду, 31 января 2018 года, курс доллара будет находиться в диапазоне 58,5–59,8 рубля, евро — 69,4–70,3 рубля. На момент публикации прогноза 25 декабря доллар на Московской бирже торговался у отметки 58 рублей, евро — 68,9 рубля.

1 рубль = Т5,74.