Разработку отдельного закона о деофшоризации экономики сочли нецелесообразной в правительстве РК

Астана. 26 декабря. КазТАГ – Разработку отдельного закона о деофшоризации экономики сочли нецелесообразной в правительстве Казахстана, передает корреспондент со ссылкой на ответ премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«Работа по разработке соответствующих мер по деофшоризации экономики РК на данный момент уже ведется. Так, в рамках концепции развития финансового сектора РК до 2030 года и концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы разработан проект закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле». В частности, предусматривается адаптация валютного законодательства путем изменения подходов к определению резидентства в сфере валютного регулирования для иностранных организаций, которые реализуют коммерческое присутствие на внутреннем рынке Казахстана посредством учреждения филиала или представительства», — говорится в ответе главы кабмина во вторник.

Данная норма, по словам премьер-министра, позволит исключить возможность для таких филиалов и представительств осуществление операций с резидентами в иностранной валюте на территории РК, а также переводить средства за рубеж и обратно без раскрытия информации об осуществленных трансграничных переводах.

«Это также облегчит статистический учет и мониторинг за деятельностью таких субъектов и значительно затруднит применение различных схем увода денежных потоков от контроля со стороны казахстанских регулирующих органов», — добавил руководитель правительства.

Наряду с этим, по словам премьера, «во исполнение поручения главы государства, данного в рамках общенационального телемоста «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса», начата работа в части принятия мер по возврату в страну капитала, размещенного за рубежом». Кроме того, министерством финансов РК разработан комплексный план по сокращению операций с офшорными юрисдикциями на 2017-2019 годы, который предусматривает ряд мер по деофшоризации экономики страны.

«На основании вышеизложенного, разработку отдельного законопроекта о деоффшоризации национальной экономики считаем нецелесообразной», — заключил Б. Сагинтаев.

Напомним, 29 ноября депутаты «Ак жола» подняли вопрос об офшорных схемах МВД РК. Член партии Кенес Абсатиров со ссылкой на сообщения СМИ заявил, что все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический Центр новые проекты», владельцем которого является компания «Midagi Holding LTD», зарегистрированная на Кипре – крупнейшей оффшорной зоне в мире. По мнению мажилисмена, есть основания предполагать, что «ТОО «Научно-технический Центр новые проекты» выступает лишь прикрытием участия в госзакупках для офшорной компании, клиентами же ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении оффшорных схем в деятельность МВД».

В связи с озвученной информацией, депутаты предложили проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО «Научно-технический центр новые проекты» на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке, и в случае завышения цен — рассмотреть вопрос об отмене таких сделок.

30 ноября на запрос ответили в генеральной прокуратуре РК. В надзорном органе поддержали инциативу мажилисменов по деофшоризации казахстанской экономики и сочли возможным внести предложения депутатов в проект комплексного плана по сокращению операций с офшорными юрисдикциями РК на 2017-2019 годы.

16 декабря стал известен ответ председателя Национального банка РК Данияра Акишева. В частности, глава финрегулятора уточнил, что проектом комплексного плана по сокращению операций с офшорными юрисдикциями РК на 2017-2019 годы предусмотрено введение запрета лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РК, и участвующим в подготовке таких решений открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РК, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Запрет коснется государственных служащих, в том числе первых руководителей, депутатов и другие лиц на государственных и политических должностях, а также членов их семей.

Офшорный скандал разгорелся после того, как в начале ноября новый массив документов, сопоставимый по масштабам с «Панамским архивом», был опубликован международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Он получил название «Райское досье». В нем содержится почти 13,5 млн документов о регистрации офшорных компаний, где упоминаются и имена нескольких граждан Казахстана.