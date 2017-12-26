Около 75 тысяч жителей регионов Казахстана обслужили медпоезда «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық» в 2017 году

26 декабря 2017 года, г. Астана

Около 75 тысяч жителей отдаленных железнодорожных станций республики осмотрены врачебными бригадами двух консультативно-диагностических поездов «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық» за 253 дня работы.

Персоналом поездов здоровья осуществлено более 440 тысяч врачебных посещений, проведено свыше 255 тысяч диагностических процедур, порядка 850 малых амбулаторных операций. Маммологом осмотрено более 8 тысяч женщин. Стоматологическая помощь оказана свыше 19 тысячам жителей.

Проект медицинских поездов нацелен на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов бесплатной квалифицированной медицинской помощью.

По словам директора Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» АО «НК «ҚТЖ» Ербола Кенгербаева, пациенты бесплатно смогли пройти обследование, получить первую медицинскую помощь, профессиональную консультацию, направление на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры.

Как отметил начальник поезда «Денсаулық» Дуйсена Балымбетова, медицинский состав курсировал по южным и западным областям Казахстана в период с апреля по декабрь 2017 года.

«Наши медицинские поезда оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием для оказания многопрофильной специализированной консультативно-диагностической помощи. Созданы условия для проживания медицинского персонала. Состав обеспечен интернетом, душевыми кабинами, есть городской телефон, телевизоры», — говорит Д. Балымбетов.

С 12 апреля т.г. медпоезда побывали на 252 железнодорожных станциях и разъездах Карагандинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей.

Напомним, что социальный проект по курсированию медицинских поездов реализуется Фондом социальных проектов АО «НК «ҚТЖ», Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», АО «Казпочта», министерствами здравоохранения, внутренних дел Республики Казахстан при поддержке местных исполнительных органов с 2010 года.

Медицинские бригады составов укомплектованы врачами первой и высшей категорий следующих специальностей: терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, офтальмолог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»