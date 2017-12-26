Алматы. 26 декабря. КазТАГ — США и Китай планируют создать «горячую линию» по ситуации на Корейском полуострове, сообщает газета «Известия».

«Горячую линию» по обмену информацией о ситуации на Корейском полуострове договорились создать США и Китай», — говорится в сообщении южнокорейской газеты JoongAng Daily, опубликованном во вторник.

Уточняется, что оборонные структуры обеих стран будут поддерживать связь для обмена разведданными о КНДР.

Напомним, 29 ноября КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Первыми о запуске сообщили власти Южной Кореи, впоследствии информацию подтвердили Япония и США. Испытания осудили в ООН. С осуждением в адрес Пхеньяна выступили и в министерстве иностранных дел Казахстана.

4 декабря США и Республика Корея начали самые масштабные за всю историю военного союза 2 стран маневры ВВС Vigilant Ace 18. В ходе маневров союзники отрабатывают различные сценарии, включая нанесение высокоточных ударов по учебным целям. Это копии северокорейских объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, а также муляжи мобильных ракетных пусковых установок. Северо-Корейская сторона 7 декабря прокомментировала учения, заявив, что военные маневры США делают неизбежными войну в регионе. 11 декабря совместные учения начали моряки уже 3 стран – к США и Южной Корее подключилась и Япония.

13 декабря заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам рабочей поездки в КНДР сообщил, что Северная Корея выразила готовность участвовать в предотвращении войны на Корейском полуострове.

16 декабря стало известно о том, что официальный представитель Пхеньяна впервые выступил в совете безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове. Постоянный представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам отметил, что Северная Корея продолжит разработку ядерного оружия, но заверил, что его страна действует в оборонительных целях и привержена принципам мира.