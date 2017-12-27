Астана. 27 декабря. КазТАГ – Казахстан и Франция продолжат тесное сотрудничество по северокорейской проблеме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В министерстве европы и иностранных дел Франции состоялась встреча посла РК во ФР Жана Галиева с директором по стратегическим делам, безопасности и разоружению Николя Рошем. (…) Дипломаты подтвердили готовность обеих стран продолжать тесное сотрудничество по всем вопросам международной повестки дня, в том числе по северокорейской, иранской и сирийской проблематикам», — говорится в сообщении в среду.

Ж. Галиев рассказал о международных инициативах президента Казахсана Нурсултана Назарабаева, направленных на укрепление мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном масштабах.

«Особое внимание было уделено предстоящему председательству Казахстана в совете безопасности ООН в течение января 2018 года. Французский коллега высоко оценил миротворческую роль Казахстана и неизменную позицию Астаны по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. Дипломаты договорились поддерживать регулярные контакты для эффективного взаимодействия в духе стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, 10-летие которого Астана и Париж отметят в 2018 году», — добавили в министерстве.