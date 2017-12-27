По факту гибели сына экс-главы администрации президента РК в Латвии начато расследование

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Астана. 27 декабря. КазТАГ – По факту гибели сына экс-главы администрации президента РК Аслана Мусина – Асылбека Мусина в Латвии начато расследование, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Мы подтверждаем гибель А. Мусина в Риге. Пока ведется следствие. Выясняются все подробности произошедшего», — сообщили в МИД РК в среду.

Напомним, о смерти А. Мусина в своем Telegram-канале 27 декабря сообщил политолог Талгат Калиев. По предварительной информации, сын бывшего руководителя администрации президента Казахстана А. Мусина скончался в ночь с 23-го на 24-е декабря от травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате падения с окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома.

В Казахстане погибший мужчина был известен как основатель секты коранитов, и в период пика политического влияния отца даже выступал с лекциями на религиозную тематику перед сотрудниками КНБ РК. Также он прославился как автор цикла видеоинтервью.

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