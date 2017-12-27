Почти 60 объектов водоснабжения в Алматы работают без санэпидзаключения

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. 56 скважин, снабжающих население Алматы питьевой водой, работают без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за коммунальными объектами департамента охраны общественного здоровья Алматы (ДООЗ) Гульжан Килибаева.

«Из 56 скважин, которые не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, 4 расположены в Алатауском районе города, 52 – в Наурызбайском районе», — сказала Г. Килибаева на заседании круглого стола «Проблемные вопросы питьевого водоснабжения Алматы, пути решения» в среду.

По ее словам, данные объекты водоснабжения не соответствуют требованиям санитарных правил: территория вокруг скважин не ограждена и не благоустроена, не предусмотрены зоны санитарной охраны, отсутствуют установки для обеззараживания воды.

«То есть вода, подаваемая с данных источников, без гарантии качества и безопасности, также не проводится производственный лабораторный контроль за качеством продаваемой воды», — уточнила Г. Килибаева.

Что касается централизованной системы водоснабжения, остро стоит вопрос срочной замены устаревших систем водопровода, так как степень изношенности сетей очень высока, что приводит к высокой аварийности и вспышкам инфекционных заболеваний.

«По данным предприятия «Алматы Су», в 2017 году на водопроводных сетях была зарегистрирована 121 авария. Наиболее часто аварии происходят на сетях в Жетысуйском (23,9% от общего числа аварий), Алатауском (21,4%) и Аузовском (19,8%) районах. В этих районах отмечается рост заболеваний острыми кишечными инфекциями», — добавила Г. Килибаева.

В то же время увеличение доли населения, живущего в домах с централизованной системой водоснабжения и обеспеченного гигиеническим удалением сточных вод, является одним из целевых индикаторов плана мероприятий по реализации госпрограммы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы (индикаторные показатели 2017 года по Алматы – 88% и 90% соответственно). По данным «Алматы Су», в городе централизованной системой водоснабжения охвачено 95% населения, централизованной системой водоотведения – 74%.