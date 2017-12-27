Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Астана. 26 декабря. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также пакет сопутствующих поправок к нему.

«Законопроект разработан в связи с необходимостью приоритетного обеспечения защиты прав ребенка, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей в том числе закрепленными в ратифицированной РК конвенции ООН в правах ребенка (1989 г.)», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса на пленарном заседании палаты в среду.

Как отмечается, актуальность принятия данного проекта закона объясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию.

«Информация, распространяемая в СМИ, информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, при распространении электронных, компьютерных игр, кино, видео, и иных аудиовизуальных сообщений, материалов, все чаще оказывают на детей психотравмирующее влияние, побуждают к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению», — указывается в заключении.

По мнению депутатов, сложившемуся положению способствуют существенные проблемы в законодательном урегулировании правовых гарантий обеспечения защиты нравственности и здоровья детей при распространении информационной продукции.

Законопроект предусматривает закрепление критерием к содержанию информационной продукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. Всего предусматриваются 6 категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории.

«Законопроектом вводятся специальные требования к распространению информационной продукции, предназначенной для детей, касающиеся: нанесения знака возрастной категории на информационную продукцию; использования административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к информации, распространяемых с использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернет», — поясняется комитетом.

Кроме того, в законопроекте закреплены механизмы проведения экспертизы информационной продукции, осуществляемой экспертами и экспертными организациями на основе договора с ее собственниками для отечественной информационной продукции или распространителям для информационной продукции, ввозимой в страну. Вводится институт «аккредитации» экспертов и экспертных организаций, устанавливаются требования к ним.

В ходе работы над проектом закона депутатами внесены поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания законопроекта.

На заседании также в первом чтении мажилисмены одобрили сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», целью которого является приведение в соответствие действующих законодательных актов в соответствие с проектом основного закона. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 3 закона РК.