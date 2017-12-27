Сход снежных лавин ожидается в горах ЮКО и Алматинской области

Астана. 27 декабря. КазТАГ – Сход снежных лавин ожидается в горах Южно-Казахстанской и Алматинской областей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области в период 27-28 декабря ожидается сход снежных лавин», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как отмечается, не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.