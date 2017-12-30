Борьба с остатками ИГ в Сирии продлится весь первый квартал 2018 г., заявляют в США

Алматы. 30 декабря. КазТАГ — Операции по уничтожению в Сирии разрозненных отрядов боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) будут продолжаться весь первый квартал 2018 года, заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк.

«В своем письме, распространенном госдепартаментом США и адресованном 74 членам Глобальной коалиции по противостоянию ИГ, в которую входят как государства, так и международные организации, он (Б.Макгурк – КазТАГ) подчеркнул, что «бои с боевиками ИГ все еще идут в Сирии», — сообщает ТАСС.

«Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года. Затем мы сфокусируем наши усилия на стабилизации обстановки (в Сирии)», — цитирует агентство спецпредставителя США.

По словам Б. Макгурка, США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока не будет уверенности в том, «что боевики ИГ окончательно разгромлены, усилия по стабилизации не прервутся, достигнут заметный прогресс в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению конституционной реформы и выборам под надзором ООН».

Согласно оценкам Пентагона, в Сирии и Ираке все еще остаются около 1 тыс. боевиков ИГ.

Как ранее отмечал Б. Макгурк, 2 года назад в рядах ИГ на территории Сирии и Ирака насчитывалось свыше 40 тыс. боевиков из 110 стран.

На своем сайте Пентагон указал, что общие затраты США на проведение операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») по борьбе с ИГ, которая началась 8 августа 2014 года, составили к концу июня текущего года $14,3 млрд. В день на эти цели тратится $13,6 млн.