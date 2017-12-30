Алматы. 30 декабря. КазТАГ — КНДР не намерена отказываться от ядерной программы, пишет «Коммерсант».

«Северная Корея не собирается отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал. «Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников. (…) КНДР — бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет: не ожидайте изменений в ее политике», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, в конце декабря санкции в отношении КНДР расширили США, а следом за ними — Совбез ООН. Это было сделано в ответ на ноябрьские ракетные испытания КНДР. «Объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85% и отныне не смогут превышать 500 тыс. баррелей в год, а все северокорейские рабочие должны будут за 24 месяца вернуться из-за границы на родину», — заключается в сообщении.