Шымкентский НПЗ завершил промежуточный этап модернизации на объектах общезаводского хозяйства

Алматы. 30 декабря. КазТАГ — На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) обеспечено механическое завершение на объектах общезаводского хозяйства (ОЗХ) этапа 2 по проекту модернизации, сообщается на сайте компании «ПетроКазахстан».

«На Шымкентском НПЗ – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», согласно утвержденному министерством энергетики РК графику, подписан акт механического завершения строительно-монтажных работ на объектах ОЗХ, этапа 2 проекта модернизации завода: установки водоподготовки, сжатого воздуха, производства азота, оборотного водоснабжения, резервуарные парки, административное здание, подстанции», — говорится в сообщении.

Как поясняется, объекты ОЗХ необходимы для пуска комплекса каталитического крекинга. С момента подписания акта механического завершения начинается комплекс пусконаладочных работ.

«15 марта 2018 года запланировано механическое завершение строительно-монтажных работ на технологических установках проекта модернизации. 16 марта 2018 года запланировано начало предпусковых работ на технологических установках. 1 июля 2018 года запланирован прием сырья на установку каталитического крекинга. 30 сентября 2018 года запланировано завершение проекта, увеличение глубины переработки и обеспечение мощности нефтепереработки до 6 млн тонн в год», — уточнили этапы модернизации в компании.

В целом, как отмечается, в рамках проекта модернизации завода также построены и введены в эксплуатацию установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья мощностью 600 тыс. тонн в год и производства серы мощностью 4 тыс. тонн в год, реконструирована существующая установка гидроочистки дизельного топлива, завершено строительство установки герметичного налива светлых нефтепродуктов и других объектов заводской инфраструктуры.

Генеральным подрядчиком по данному проекту выступает компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation – одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

Необходимо отметить, что реализация проекта модернизации на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ведется без остановки действующего производства.