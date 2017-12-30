Кыргызский парламент рассмотрел возражения президента к договору о Таможенном кодексе ЕАЭС и принял документ в новой редакции

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Парламент Кыргызстана в субботу рассмотрел возражения президента к договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) и принял документ в новой редакции, сообщает КирТАГ.

«27 декабря жогорку кенеш принял законопроект «О ратификации договора о ТК ЕАЭС, подписанного 11 апреля 2017 года в г. Москве» в третьем чтении. Однако в законопроекте, инициатором которого является правительство, указано, что закон вступит в силу в течение 15 дней со дня официального опубликования. Но, согласно договоренности между странами-членами ЕЭАС, Таможенный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2018 года. В связи с этим поступило возражение президента КР», — говорится в сообщении.

По итогам обсуждений депутаты одобрили предложение главы государства внести поправки в принятый ранее закон. Таким образом, согласно документу Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу 1 января 2018 года, а не через 15 дней после подписи президента.

Законопроект отправлен на подпись президенту.

Напомним, договор о ТК ЕАЭС ратифицировали Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. 14 ноября закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин, 17 ноября – президент Беларуси Александр Лукашенко, 30 ноября закон подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 15 декабря – президент Армении Серж Саргсян.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступает в силу с 1 января 2018 года. Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов ЕАЭС 11 октября 2017 года в Сочи. Президент КР Алмазбек Атамбаев не присутствовал на заседании, отменив свой визит в связи с угрозой массовых беспорядков в стране в преддверии президентских выборов, которые прошли 15 октября. Кыргызстан в Сочи представлял премьер-министр КР Сапар Исаков.