25-летие дипотношений Казахстана с Чехией и Словакией отмечают 1 января дипломаты 3 стран

Астана. 1 января. КазТАГ – 25-летие дипломатических отношений Казахстана с Чехией и Словакией отмечают 1 января дипломаты 3 стран, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«За четверть века дружбы и партнерства между нашими странами налажен доверительный политический диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширена договорно-правовая база», — говорится в опубликованном в понедельник на сайте МИД РК коммюнике по случаю 25-летия установления дипотношений с Чешской Республикой.

В министерстве перечислили ключевые аспекты сотрудничества с чешской стороной, и отметили, что Казахстан намерен и далее проводить внешнеполитический курс, направленный на всестороннее укрепление и развитие отношений дружбы и доверия с Чехией. Схожее по духу коммюнике представлено и по случаю четверть-векового юбилея казахстанско-словацких отношений.

«Отношения в торгово-экономической сфере развиваются последовательно и поступательно. Наиболее приоритетными направлениями экономического взаимодействия являются энергетика, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, развитие транспортной инфраструктуры, образование и туризм. Важную роль в продвижении сближения деловых кругов 2 стран играет межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая провела 6 заседаний», — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Отмечается, что РК и СР придерживаются схожих позиций по ключевым международным вопросам и осуществляют конструктивное взаимодействие на международной арене, стремясь внести вклад в укрепление мира и глобальной безопасности по линии ООН, ОБСЕ и других организаций.

«Казахстан и Словакия намерены и далее проводить внешнеполитический курс, направленный на всестороннее укрепление и развитие двусторонних отношений во благо народов двух стран», — резюмировали в МИД РК.