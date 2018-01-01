Алматы. 1 января. КазТАГ – Возросло число погибших в результате беспорядков в Иране, сообщает ТАСС.

«По меньшей мере 4 человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в 2 городах на юго-западе Ирана», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным властей г. Изе, 2 случая гибели граждан зафиксировано в результате стрельбы.

«2 человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты», — отметил представитель местной администрации.

Еще двое погибли в г. Доруд, где участники беспорядков завладели пожарной машиной и столкнули ее с обрыва.

«Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли», — сказал префект города.

Ранее сообщалось гибели 2 человек в субботу, 30 декабря 2017 года.

Напомним, за последние 4 дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране. 31 декабря стало известно о том, что комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведет чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране.