Алматы. 1 января. КазТАГ – В оргкомитете зимней Олимпиады-2018 приветствовали желание КНДР участвовать в Играх в Республике Корея, сообщает РБК.

«Олимпийский комитет неизменно приветствует всех участников Олимпийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа», — заявил представитель оргкомитета ОИ-2018 в понедельник.

О намерении отправить на зимнюю Олимпиаду северокорейскую делегацию в своей новогодней поздравительной речи заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — заявил глава Северной Кореи.

Он добавил, что КНДР готова к диалогу с Южной Кореей по данному вопросу.

Очередные главные зимние спортивные старты четырехлетия будут проходить в Республике Корея с 9 по 28 февраля. В Олимпиаде примут участие более 2,5 тыс. атлетов почти из 100 стран. Всего будет разыграно 98 медалей по 7 видам спорта.