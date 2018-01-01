Алматы. 1 января. КазТАГ – Британские ученые заявили о возможности лечения болезни Альцгеймера лекарством от диабета, сообщает Lenta.ru.

«Ученые Ланкастерского университета в Великобритании выяснили, что препарат для лечения диабета может быть использован для борьбы с возрастными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера. В эксперименте были использованы трансгенные мыши, в ДНК которых имелись варианты генов, отвечающих за развитие болезни Альцгеймера у людей. На поздней стадии нейродегенерации в организм животных вводился тройной препарат, содержащий аналоги факторов роста (GLP-1, GIP и глюкагон) – соединений, стимулирующих развитие тканей», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что при болезни Альцгеймера в мозге человека наблюдается дефицит этих соединений.

«Результаты показали, что препарат уменьшил количество бляшек в мозге грызунов, а также снизил уровень воспаления и окислительного стресса, что тормозит гибель нервных клеток. Исследователи из клиники Мэйо и Центра исследования болезни Альцгеймера доказали, что физические упражнения способны замедлять старение и связанное с ним ухудшение работы мозга. Показано, что тренировки улучшают память и другие когнитивные функции у пожилых людей, а также останавливают развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний», — сказано в сообщении.