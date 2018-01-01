На пост председателя ЕАЭС заступила Россия

Алматы. 1 января. КазТАГ – На пост председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заступила Россия, сообщают «Известия».

«Россия приняла на себя председательство в органах ЕАЭС на 2018 год. В частности, речь идет о высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов. Кроме того, Россия возглавит Евразийский межправительственный совет, собирающемся на уровне премьеров, а также совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)», — говорится в сообщении в понедельник.

В 2017 году пост председателя ЕАЭС занимал Кыргызстан.