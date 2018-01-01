Цены на нефть по итогам торгов в пятницу незначительно выросли

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Алматы. 1 января. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на ведущих нефтяных биржах незначительно выросли.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $66,87 (+0,71)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $60,42 (+0,58)/барр.

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