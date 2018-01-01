Вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС

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Алматы. 1 января. КазТАГ — Вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, передает корреспондент со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Новое таможенное законодательство союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей, придает мощный импульс переводу таможенных технологий на информационные рельсы и устраняет многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике», — сообщили в пресс-службе.

Новый кодекс юридически закрепляет то, что большинство операций участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД), имея электронную цифровую подпись, может совершать операции со своего компьютера через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.

«Одновременно с этим новое таможенное законодательство избавит участников ВЭД от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявить документы нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска», — добавили в ЕЭК.

По словам разработчиков, это будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни.

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«Решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, решения о выпуске товаров в ряде случаев смогут осуществляться в автоматическом режиме информационными системами без участия инспектора. Время выпуска товаров сократится до 4-х часов. Это сделано в противовес старому Таможенному кодексу, по нормам которого стандартное время выпуска составляло больше суток. Новый кодекс максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров, а также предоставляет возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей», — отметили в комиссии.

Ожидается, что с вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС серьезно улучшится положение у участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, а новые возможности и новые специальные упрощения сделают этот статус еще более интересным.

«Также в новый Кодекс также заложены законодательные возможности для полноценного внедрения механизма «единого окна» в систему регулирования внешнеэкономической деятельности, работа над которым также сейчас ведется в ЕАЭС», — добавили в пресс-службе ЕЭК.

Решение о вступлении в силу нового Таможенного было закреплено в совместном заявлении глав Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, подписанном 14 ноября 2017 года. До 1 января 2018 года страны евразийской «пятерки» должны были подготовить свои законодательные базы для работы в условиях норм нового документа.

Напомним, новый Таможенный кодекс Казахстана, приведенный в соответствии с новым Таможенным кодексом ЕАЭС, президент РК Нурсултан Назарбаев подписал 26 декабря.

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