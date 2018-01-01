Трудовая пенсия в Казахстане повысилась на 8% с 1 января 2018 г.

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Астана. 1 января. КазТАГ — С 1 января 2018 года в Казахстане на 8% повысилась трудовая пенсия, указывается в законе РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2018 года на 8%», — говорится в документе.

Напомним, президент РК Нурсултан Назарбаев 4 декабря 2017 года подписал закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

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