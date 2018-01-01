Астана. 1 января. КазТАГ — Главный тренер ХК «Барыс» Корешков уволен за низкие спортивные показатели клуба, сообщает пресс-служба команды.

«Принимая во внимание низкие спортивные показатели ХК «Барыс» в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге – КазТАГ) сезона 2017-2018, попечительский совет решил освободить от занимаемой должности главного тренера ХК «Барыс» Евгения Корешкова; назначить исполняющим обязанности главного тренера ХК «Барыс» старшего тренера Галыма Мамбеталиева», — сообщили в пресс-службе клуба в понедельник.

ХК «Барыс» в последних матчах потерпел 5 поражений подряд. Последняя победа датируется 18 декабря, когда был обыгран в гостях словацкий «Слован». В настоящий момент команда занимает 10 строчку в Восточной конференции КХЛ.