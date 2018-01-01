Алматы. 1 января. КазТАГ – В итальянском Турине взорвалась одна из 13 заложенных бомб, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.

«4 человека пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в периферийном районе Турина. Среди раненых 17-летний марокканец, а также 45-летняя женщина, также марокканского происхождения, и двое итальянцев 61 и 83 лет. Взрывная волна повредила 4 автомобиля. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на той же улице еще 12 взрывных устройств», — говорится в сообщении в понедельник.

Ведется следствие.