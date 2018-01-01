Глупостью назвал Трамп финансовую помощь США Пакистану

Алматы. 1 января. КазТАГ — Глупостью назвал американский лидер Дональд Трамп финансовую помощь США Пакистану, сообщает РБК.

«Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет», — говорится в сообщении президента США в понедельник.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отмечал необходимость пересмотра Пакистаном своей политики в отношении терроризма. По словам госсекретаря, в противном случае Вашингтон лишит Исламабад статуса одного из союзников Белого дома.