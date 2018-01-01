Создать торговую ось Европа-Пекин через территорию России намерена Франция

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Алматы. 1 января. КазТАГ – Создать торговую ось Европа-Пекин через территорию России намерена Франция, сообщает «Коммерсант».

«Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно транс-атлантические отношения, к более сбалансированному. Пекин может компенсировать возрастающую неопределенность в отношениях с США. Франция намерена создать торговую ось из Европы в Пекин через Москву», — заявил в понедельник министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

При этом, он отметил, что антироссийские санкции не могут быть пока отменены или смягчены.

«Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится», — сказал глава МЭФ ФР.

Кроме того, французский министр назвал нецелесообразным введение экстерриториальных санкций, когда принимаются законы, запрещающие сотрудничать с российскими контрагентами неамериканским компаниям.

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«Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли», — отметил Б. Ле Мэр.

Напомним, 21 декабря Европейский совет, продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, которые будут действовать как минимум до 31 июля 2018 года.

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