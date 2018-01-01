Минимальный размер пенсии в Казахстане с 1 января составляет Т33 745

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Астана. 1 января. КазТАГ — В Казахстане с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии составляет Т33 745, указывается в законе РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«Установить с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии — 33 745 тенге», — говорится в документе.

Напомним, в 2017 году минимальный размер пенсии составлял Т28 148.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 4 декабря 2017 года подписал закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

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