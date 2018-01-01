Алматы. 1 января. КазТАГ – О напряженной ситуации с переносимыми комарами эпидемиями в ряде популярных направлений предупредили туристов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о напряженной эпидемиологической ситуации по ряду болезней, передающихся комарами. (…) За последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2017 году регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке, где зарегистрировано 48 тыс. заболеваний с 77-ю летальными исходами», — говорится в сообщении в понедельник.

Наиболее серьезная эпидемиологическая ситуация, по данным российского ведомства, сложилась в 10 из 25 округов Шри-Ланки.

«Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в Западной провинции в районе Канутари. Вспышки лихорадки Денге возникли в результате сложившихся погодных условий, что благоприятствует размножению комаров вида Aedas Aegypti, которые являются переносчиками вирусных лихорадок, в том числе и лихорадки денге», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Санэпидемиологи сообщили, что источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti.

«Лихорадка Денге распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Наиболее уязвимыми являются вновь прибывшие в эндемичный район лица. Постинфекционный иммунитет стойкий и длится несколько лет. Повторные заболевания возможны по истечении этого времени или при инфицировании вирусом иного типа», — проинформировали эксперты.

Кроме того, специалисты уточнили, в каких условиях размножаются переносчики опасных заболеваний.

«Основными местами размножения комаров в странах Азии, Центральной и Южной Америки являются созданные человеком емкости, такие как глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы, в которых накапливается дождевая вода. В Африке комары широко размножаются также и в естественной среде – в дуплах деревьев и на листьях, образующих чашу, в которых собирается вода», — говорится в сообщении.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний санпидемиологи призывают соблюдать меры предосторожности.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Рекомендуется выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», — говорится в сообщении.