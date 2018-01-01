Про попытки ИГ создать террористическую сеть в Сирии и Ираке заявили США

Алматы. 1 января. КазТАГ — Про попытки ИГ (ДАИШ – КазТАГ) создать террористическую сеть в Сирии и Ираке заявили США, сообщает ТАСС.

«Несмотря на достигнутые успехи, предстоит проделать еще много работы, чтобы победа над ИГ была окончательной. Террористическая группировка все еще пытается создать в регионе свои сети, чтобы и дальше представлять угрозу как для региона, так и всего мира», — говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой операции «Непоколебимая решимость», которая проводится в Ираке и Сирии военной коалицией во главе с США.

В Пентагоне отметили, что в 2017 году из-под контроля террористов в Сирии и Ираке было освобождено 61,5 кв.км территории.

«Это свыше 98% территории, захваченной террористами. В 2017 году были освобождены свыше 4,5 млн иракцев и сирийцев. А в целом за 3 года, в течение которых проводилась операция, — 7,7 млн человек. Мы продолжим наши усилия, нацеленные на то, чтобы ИГ не смогла возродиться. Пока что условия для возвращения ИГ в регион сохраняются, и только совместные действия коалиции и международного сообщества позволят не допустить этого», — заявил генерал-лейтенант Пол Фанк.

По его словам, коалиция будет и дальше оказывать содействие в подготовке иракских военнослужащих и бойцов «Сил демократической Сирии», куда входят курдские и арабские отряды.

«На настоящий момент обучены свыше 126,5 тыс. иракцев и 12,5 тыс. сирийцев», — добавил П. Фанк.

Пентагон также обнародовал данные о затратах операции «Непоколебимая решимость» по состоянию на конец июля 2017 года – с 8 августа 2014 года они составили $14,3 млрд.

Напомним, 21 ноября президент Ирана Хасан Роухани заявил о победе над ИГ. По его словам, победа над террористами была одержана на территории Сирии и Ирака. Х. Роухани назвал победу над боевиками «хорошими новостями для жителей Ирана и всего региона». Однако 12 декабря министр информации ИРИ аятолла Махмуд Алави отметил, что ИГ понесло огромные потери, но может переместиться в Афганистан, Пакистан, и «в любую другую достижимую для себя страну, чтобы возродить идею исламского халифата».

7 декабря о полном освобождении Сирийской Арабской Республики от террористов заявили российские военные, а 11 декабря президент РФ Владимир Путин приказал военнослужащим России покинуть территорию САР.

13 декабря о полной победе над ИГ в Сирии и Ираке заявил и президент США Дональд Трамп, но 16 декабря российские военные сообщили о том, что американские инструкторы пытаются сформировать из остатков террористов «Новую сирийскую армию».