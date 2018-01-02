Десятки погибли при вспышке Конго-Крымской лихорадки в Афганистане

Алматы. 2 января. КазТАГ – Десятки погибли при вспышке Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Афганистане, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на декабрь общее число случаев заболевания ККГЛ в 27 провинциях страны в 2017 году достигло 237, включая 41 (17,2%) со смертельным исходом. Большинство случаев ККГЛ зарегистрировано в столице страны г. Кабуле – 71, включая 13 случаев (18,3%), закончившихся летально. Из общего числа заболевших в 26-ти случаях диагноз был подтвержден лабораторно. Из всех провинций больше всего случаев – в провинциях Кабул и Герат (67, в том числе 14,9% со смертельным исходом)», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что указанные 2 провинции находятся на границе с Пакистаном и Ираном, где традиционно фиксируется неконтролируемый трансграничный переход скота. Кроме того, Герат является традиционным эндемичным очагом Конго-Крымской лихорадки.

«Большинство случаев заболеваний приходится на период с июня по сентябрь, когда в соответствии с мусульманским религиозным обрядом животные традиционно приносятся в жертву. В данный период значительно возрастает опасность переноса возбудителя ККГЛ», — добавляет Роспотребнадзор.

Информацию о ситуации с Конго-Крымской лихорадкой в Афганистане просят учитывать при планировании поездок.