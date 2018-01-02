Солнечная погода без осадков ожидается во вторник в большинстве областей Казахстана

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Астана. 2 января. КазТАГ – Солнечная погода без осадков ожидается во вторник в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Ясный день будет в Атырауской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях тоже будет солнечно, лишь временами небо будут заволакивать тучи. Пасмурным будет день в Мангистауской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а снег прогнозируется лишь в некоторых районах ВКО и в Усть-Каменогорске.

В Астане будет безоблачно, -6. Скорость ветра не превысит 1 м/с, возможен смог, который при такой же температуре прогнозируется и в Алматы, где в отличие от столицы и вовсе ожидается абсолютный штиль.

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