Алматы. 2 января. КазТАГ – Возобновить диалог с КНДР приказал президент Южной Кореи правительству страны, сообщает «Синьхуа».

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во вторник приветствовал новогоднее обращение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, приказав правительству возобновить межкорейский диалог и разработать последующие меры», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 января в своей новогодней поздравительной речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР намерена отправить спортивную делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея. Северокорейский лидер отметил, что его страна готова начать диалог с Южной Кореей по данному вопросу. В тот же день заявление руководителя КНДР приветствовали в оргкомитете Игр, приветствовав намерение Пхеньяна участвовать в Олимпиаде-2018.